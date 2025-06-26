Губернатор Подмосковья рассказал о «Цифровом бригадире», который помогает устранять недочеты на стройках

«Цифровой бригадир» помог устранить более 1,7 тыс. недочетов на стройках в Подмосковье, данную ИИ-систему запустили в регионе в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся уделять особое внимание развитию сервисов и услуг, которые упрощают жизнь людей и бизнеса. В частности, искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров – многопрофильная больница в Балашихе. Новая система «Цифровой бригадир» способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски. <...> Сейчас ведется ИИ-мониторинг более 300 строительных объектов», - отметил губернатор.

По его словам, цифровизация также способствовала снижению числа отказов в выдаче разрешений на строительство. Сроки выхода на стройку при этом сократились с 11 до восьми месяцев. ИИ позволил сформировать в Центре Содействия Строительству (ЦСС) более 6 тыс. дорожных карт. Вскоре его также подключат к анализу проектной документации, в том числе в сфере долевого строительства и стройнадзора.

ЦСС работает в Подмосковье с 2017 года, он позволяет получить сопровождение инвестпроектов (нежилого назначения), согласования без барьеров и лишних процедур и не только.

В этом году ИИ также планируют начать использовать и в долевом строительстве, с его помощью смогут проверять достоверность размещенной застройщиком информации. Кроме того, нейросети будут обучать анализировать тексты и чертежи проектной документации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.