Строительство новой детской поликлиники в Чехове завершили на 70%

В Чехове уже на 70% построили новую детскую поликлинику, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь четырехэтажного здания превышает 8,6 тыс. кв. м. Завершить строительство объекта планируется во втором квартале текущего года.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В ней будет установлено самое современное медицинское оборудование, включая три рентген-аппарата, радиовизиограф и ортопантомограф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по созданию в Нахабино нового поликлинического корпуса.