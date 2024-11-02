Строительство образовательного центра продолжается в Краснознаменске

В Краснознаменске продолжается строительство образовательного центра, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 56 рабочих и шесть единиц техники. Ведется бетонирование фундаментной плиты. Подрядчик приступил к устройству первого башенного крана», — говорится в сообщении.

Центр будет состоять из школы, рассчитанной на 550 учеников, и детского сада на 220 мест. Для школьников обустроят актовый зал, библиотечно-информационный центр, два спортзала, блок медицинских и офисных помещений, пищеблок, для воспитанников детского сада — групповые ячейки, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.