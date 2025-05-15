Студентка из Подольска стала первой в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Подольская студентка Анастасия Юрченко вошла в число лучших молодых специалистов России. Она стала первой в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Информационная безопасность».

Анастасия учится на втором курсе подольского колледжа имени А. В. Никулина. Теперь девушку ждет участие в национальном финале состязания.

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил всех финалистов и пожелал им успехов на соревнованиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в технолицее им. В. И. Долгих открылся Центр математического образования.