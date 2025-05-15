Студентка из Подольска стала первой в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Подольская студентка вошла в число лучших молодых специалистов России
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Подольская студентка Анастасия Юрченко вошла в число лучших молодых специалистов России. Она стала первой в межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Информационная безопасность».
Анастасия учится на втором курсе подольского колледжа имени А. В. Никулина. Теперь девушку ждет участие в национальном финале состязания.
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил всех финалистов и пожелал им успехов на соревнованиях.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в технолицее им. В. И. Долгих открылся Центр математического образования.