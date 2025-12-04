Студенты-программисты обучили подольских пенсионеров цифровой грамотности

В деревне Федюково Подольска состоялся практический мастер-класс по мобильной грамотности для участников местного отделения проекта «Активное долголетие». В роли наставников выступили студенты Российского государственного университета туризма и сервиса, будущие IT-специалисты.

В ходе занятия представители старшего поколения освоили базовые функции современных смартфонов. Им показали, как пользоваться популярными мессенджерами, работать с порталом «Госуслуги», находить необходимую информацию в интернете, а также оплачивать услуги через мобильные приложения.

Мероприятие является частью системной программы клуба «Активное долголетие», направленной на цифровую адаптацию пожилых людей. Эта инициатива помогает пенсионерам увереннее ориентироваться в современном информационном пространстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы «Активное долголетие» и ее важности для жителей.