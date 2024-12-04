Судебные приставы Подмосковья с января выдворили за пределы страны 4,6 тысячи нелегальных мигрантов

Судебные приставы Подмосковья с начала года выдворили за пределы страны более 4,6 тысячи нелегальных мигрантов, передает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Всего в центры временного содержания иностранных граждан с января поступили более 4,7 тысячи человек. Из них к пунктам пропуска через государственную границу РФ отправили 4,6 тысячи. Это в два раза больше, чем годом ранее.

В большинстве случаев иностранцев признавали виновными по статьям КоАП, которые связаны с нарушениями правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельностью.