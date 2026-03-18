Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год утвердили в Подмосковье. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

План основан на планах всех подмосковных лесничеств. Их в регионе 19. он учитывает специфику каждого лесного участка, в том числе участков с залежами торфа.

На период пожароопасного сезона текущего года в Подмосковье сформирована группировка сил и средств тушения лесных пожаров в составе более 3,5 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к весеннему паводку.