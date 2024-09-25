Свыше 11 тысяч гектаров неиспользуемых земель ввели в сельхозоборот в Подмосковье

Масштабная кампания по вводу залежных и ранее неиспользуемых земель в сельхозоборот началась в регионе весной. В общей сложности в области было введено в оборот свыше одиннадцати тысяч гектаров, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего земель в оборот ввели пять компаний в Шаховской, Лотошино, Волоколамске, Луховицах и Зарайске. Лидером стало К(Ф)Х «Агроэкоинвест», которое ввело более тысячи гектаров.

Сельхозтоваропроизводители, которые зарегистрированы в Подмосковье и вводят залежные земли в оборот, могут получить субсидию для проведения культуртехнических мероприятий. Мера поддержки позволяет возместить до половины затрат.