Свыше 110 тыс. жителей Московской области отдали свой голос за объекты благоустройства

21 апреля в Московской области началось всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива дает жителям реальную возможность влиять на развитие своих населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Жители могут выбрать, какие общественные пространства нуждаются в обновлении: это могут быть детские площадки, скейт‐парки, центральные площади, зоны отдыха, пешеходные маршруты и другие территории, которые сделают жизнь комфортнее и ярче.

Голосование проводится уже в 6-й раз, и в этом году на выбор представлена 281 территория из 56 городских и муниципальных округов Подмосковья. В прошлом году за объекты проголосовало 777 тыс. жителей региона. В этом году за первую неделю голосования уже более 110 тыс. человек выбрали территорию для преображения.

Принять участие в голосовании может каждый житель Подмосковья старше 14 лет. Процедура максимально проста и доступна: перейдите по ссылке для голосования, выберите в списке Московскую область, ознакомьтесь с перечнем территорий, представленных на голосование, и отдайте свой голос за объект, который нуждается в благоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.