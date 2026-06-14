Авто старше 30 лет под контролем: в России готовят новые требования к водителям «старых» машин

Власти планируют обновить требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Изменения затронут техоснащение, системы контроля и современные водительские технологии. Об этом сообщает ТАСС .

Российские ведомства работают над обновлением правил эксплуатации автомобилей с большим сроком службы. Речь идет о машинах старше 30 лет, для которых планируется пересмотр требований к технической безопасности.

Единые стандарты для «возрастных» машин

Росстандарт совместно с МВД, Минпромторгом и Минтрансом готовит нормативные изменения, направленные на повышение уровня безопасности таких транспортных средств. Документ должен быть разработан к 2030 году.

Новые системы контроля и безопасности

В перспективе планируется обновление требований к бортовым системам автомобилей. Среди них — технологии мониторинга состояния водителя, системы помощи при вождении, контроль скорости и манеры управления.

Отдельное внимание уделяется устройствам, способным блокировать запуск двигателя при выявлении признаков алкогольного опьянения.

Цифровизация и контроль вождения

Власти также рассматривают внедрение систем, фиксирующих признаки усталости или отвлеченности водителя. Кроме того, обсуждаются технологии дистанционного контроля параметров движения и поведения на дороге.

Долгосрочная реформа автомобильных стандартов

Обновление нормативной базы рассчитано на несколько лет вперед и будет поэтапным. Параллельно продолжается корректировка правил получения водительских прав, часть изменений уже запланирована на ближайшие годы.