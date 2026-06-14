Секунды до беды: прохожие чудом спаслись после внезапного падения дерева в Петрозаводске

В Карелии дерево внезапно упало на тротуар в нескольких шагах от людей. Прохожие успели отскочить, пострадавших нет. Об этом сообщает «КарелInform», пишет Газета.ру.

В Карелии зафиксирован инцидент с падением дерева в городской среде. Происшествие произошло в Петрозаводске на оживленном участке улиц.

Дерево упало прямо перед прохожими

На пересечении улиц Дзержинского и Свердлова дерево внезапно рухнуло на тротуар. В этот момент рядом находились люди, которые успели отреагировать и избежать удара.

Люди успели отбежать в последний момент

По данным очевидцев и опубликованных материалов, подростки, шедшие по тротуару, вовремя заметили падение и успели отбежать, что позволило избежать травм.

Пострадавших нет

Несмотря на опасный характер происшествия, никто из прохожих не пострадал. Ситуация обошлась без вызова экстренных служб.

Подобные случаи уже происходили

Ранее в других регионах фиксировались аналогичные инциденты с падением деревьев на транспорт и пешеходные зоны, однако также без серьезных последствий.