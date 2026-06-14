Геннадий Онищенко заявил, что американские биолаборатории за рубежом могут использоваться как инструмент влияния на другие страны. В США ранее приняли решение о сокращении их финансирования. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал академик РАН Геннадий Онищенко.

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о работе американских биологических лабораторий за пределами США и возможных политических последствиях их деятельности.

Решение о сокращении финансирования

По словам Онищенко, в 2025 году американская сторона приняла решение ограничить финансирование зарубежных биолабораторий из-за трудностей с контролем их деятельности. Это, по его оценке, может свидетельствовать о масштабности и сложности таких проектов.

Возможное использование в политических целях

Онищенко заявил, что биологические разработки в ряде случаев могут рассматриваться как инструмент влияния на внутренние процессы других государств. Он связал подобные практики с попытками дестабилизации обстановки в отдельных регионах.

География работы лабораторий

Академик отметил, что подобные объекты, по его словам, продолжают функционировать за пределами США, включая территории бывших советских республик. Эти утверждения вызывают дискуссии в экспертной среде.

Международный контекст

Тема зарубежных биолабораторий ранее поднималась на уровне международных организаций и государственных структур. В разных странах обсуждаются вопросы биологической безопасности и прозрачности научных исследований.