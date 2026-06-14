Трагедия на озере в Тульской области: что произошло с двумя сестрами на озере Восьмерка

В Узловском районе Тульской области из водоема извлекли двух сестер без признаков жизни. По предварительным данным, они купались в необорудованном месте. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону, передает Газета.ру.

В Тульской области произошел трагический инцидент на воде. В озере в Узловском районе были обнаружены тела двух девочек.

Происшествие на необорудованном пляже

Событие произошло на озере Восьмерка вблизи поселка 8 Марта. По информации экстренных служб, место не предназначено для купания и не было оборудовано спасательной инфраструктурой.

Девочки не смогли выбраться из воды

По предварительным данным, в водоеме находились две сестры в возрасте семи и девяти лет. В какой-то момент они оказались под водой и не смогли самостоятельно выбраться.

Попытка позвать на помощь

Сообщается, что с ними находился младший брат. После того как девочки ушли под воду, он побежал за помощью, однако спасти их не удалось.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка условий, при которых дети оказались у водоема.