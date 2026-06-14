ЕГЭ под прицелом аферистов: какие схемы используют мошенники в экзаменационный период

Эксперты предупреждают о росте мошеннических схем в период ЕГЭ. Злоумышленники используют фальшивые задания, поддельные сервисы и обещания «помощи» для кражи данных. Об этом «Газете.Ru» рассказал Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision.

В период проведения ЕГЭ фиксируется рост мошеннической активности, направленной на школьников, родителей и репетиторов. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники используют как массовые рассылки, так и персонализированные сценарии обмана.

Фальшивые задания и «ответы» к экзамену

Одной из самых распространенных схем остается продажа якобы реальных вариантов экзаменационных заданий. В действительности пользователи получают устаревшие материалы, демонстрационные версии или вредоносные файлы, замаскированные под учебные документы.

Поддельные звонки и сообщения от «официальных структур»

Мошенники могут выдавать себя за представителей школ, экзаменационных комиссий или государственных сервисов. Под предлогом подтверждения данных или регистрации они вынуждают жертв переходить по ссылкам, вводить личную информацию или сообщать коды из СМС.

Вредоносные «услуги» помощи на экзамене

Отдельная категория схем связана с обещаниями гарантированного прохождения ЕГЭ. Злоумышленники предлагают доступ к ответам или «помощь на месте», требуя предоплату. На практике это заканчивается потерей денег или вовлечением в нарушение правил экзамена.

Атаки через репетиторство и «новых клиентов»

Репетиторов также используют как цель. Им направляют сообщения от имени потенциальных учеников с предложением оплаты и ссылкой для подтверждения перевода, которая ведет на вредоносные страницы.

Поддельные сайты с результатами экзаменов

После завершения ЕГЭ появляются фейковые ресурсы, имитирующие официальные сервисы проверки результатов. Пользователей убеждают вводить персональные данные, которые затем используются для дальнейших атак и социальной инженерии.

Схемы на этапе поступления

После экзаменов мошенники переходят к теме поступления в вузы, предлагая «помощь» с зачислением, дополнительными баллами или ускорением процесса. Все подобные предложения связаны с риском потери данных и финансов.