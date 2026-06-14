Аномальная жара в Москве идет на спад: 13 июня стал последним днем с температурой до плюс 30

Суббота, 13 июня, стала последним днем аномально жаркой погоды в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, синоптическую ситуацию в столице сформирует теплый сектор циклона. Это значит, что горожан ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны ливни с грозой. Воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе — порывистый.

По словам Леуса, атмосферное давление опустится до 741 мм ртутного столба, что заметно ниже климатической нормы.

В воскресенье, 14 июня, характер погоды изменится: сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, но температура заметно снизится — днем ожидается не выше плюс 22 градусов. Жара уступит место более комфортным для июня значениям.

Ранее стало известно, что 14 июня Земля окажется под влиянием солнечного шторма.