Свыше 12 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье в прошлом году

Порядка 12,5 тыс. жительниц прошли маммографическое исследование по самостоятельной записи в регионе по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По итогам обследований у 54 пациенток обнаружили онкологические заболевания. Всех их направили на дополнительные обследования и лечение.

Оформить запись на обследование могут женщины в возрасте от 40 лет, которые не проходили его дольше двух лет. Самозапись доступна на сайте «Здоровье». Также можно позвонить по номеру 122.