Свыше 12 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье в прошлом году
Около 12,5 тыс. жительниц за год прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Порядка 12,5 тыс. жительниц прошли маммографическое исследование по самостоятельной записи в регионе по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
По итогам обследований у 54 пациенток обнаружили онкологические заболевания. Всех их направили на дополнительные обследования и лечение.
Оформить запись на обследование могут женщины в возрасте от 40 лет, которые не проходили его дольше двух лет. Самозапись доступна на сайте «Здоровье». Также можно позвонить по номеру 122.