Свыше 2 млрд руб. выделят на субсидии на оплату ЖКУ в Подмосковье в 2025 году

Более 2 млрд руб. будет направлено на выплату жителям региона субсидий на жилищно-коммунальные платежи в 2025 году. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году такие субсидии получили около 110 тыс. человек. Большинство из них воспользовались упрощенным продлением субсидии — это 70% получателей.

Получить меру поддержки могут зарегистрированные в Подмосковье жители, чьи расходы на оплату коммунальных услуг составляют более 22% от общего дохода семьи. Подать заявление на оформление субсидии можно на областном сайте госуслуг.