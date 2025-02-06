Свыше 200 аварий с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Подмосковья в январе

В Подмосковье за первый месяц 2025 года было зафиксировано 206 дорожных аварий с погибшими и ранеными. Это на 13% меньше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число людей, получивших травмы, снизилось на 20%, но увеличилась тяжесть последствий — число погибших выросло на 43%. Как пояснили в министерстве, это может быть связано с теплой погодой в январе, так как подобные показатели характерны для весны.

Чаще всего в январе происходили аварии, связанные с наездами на пешеходов и столкновениями транспортных средств. В большинстве случаев причиной становилось превышение скорости и невнимательность участников дорожного движения.

Сейчас в регионе проводится социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность». Цель мероприятия — напомнить о важности соблюдения правил безопасной перевозки детей.