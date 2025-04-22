Свыше 90 несанкционированных подходов к железной дороге устранили в Подмосковье в 2025 году

В округах Подмосковья с начала текущего года было ликвидировано свыше 90 так называемых опасных троп — несанкционированных подходов к железной дороге. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за указанный период в регионе вдоль путей установили ограждения общей протяженностью более 300 м. В том числе были установлены железобетонные ограждения протяженностью 110 м.

Наибольший объем работ провели в Люберцах. На территории этого округа было ликвидировано 12 «опасных» троп.

На железной дороге Подмосковья с начала года погибли 58 человек. При этом 25 летальных случаев произошли именно на «опасных» тропах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о создании новых пешеходных переходов через железную дорогу.