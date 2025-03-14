Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве новых пешеходных переходов через железную дорогу

В Подмосковье для обеспечения удобства и безопасности жителей построят пять современных пешеходных переходов через железную дорогу, в Люберцах, Лобне и Одинцовском они появятся до конца 2025 года, в Раменском — в 2026-м. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как мы знаем, люди подчас подвергают себя риску и переходят прямо по путям. Чтобы изменить ситуацию, стараемся строить современные пешеходные переходы. Акцент не только на безопасности, но и удобстве — чтобы можно было легко подняться и спуститься пожилым людям, мамам с колясками, детям с велосипедами, самокатами, на роликах. Для этого оборудуем переходы лифтами, пандусами, делаем просторные входные группы», — сказал губернатор.

Строительство разноуровневого пешеходного перехода у станции Малаховка в Люберцах находится на финальной стадии, рабочие вскоре приступят к монтажу металлоконструкций башен-сходов. Работы планируют завершить в II квартале этого года, он соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу и улучшит доступность более чем для 10 тыс. жителей.

В июле сдадут пешеходный переход рядом с улицей Кольцевой в Лобне, который соединит улицы Полевую и Кольцевую. Два разноуровневых пешеходных перехода построят в IV квартале в Одинцовском округе — в районе ЖК «Рублевский» и вблизи улиц Баковской и Вокзальной. Они обеспечат безопасность более 14 тыс. жителей близлежащих районов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.

Пешеходный переход между станциями Быково и Удельная в Раменском округе достроят ко второй половине следующего года, работы здесь проходят в рамках реализации проекта по строительству путепровода в районе платформы МЦД-3 «Быково». Объект соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.