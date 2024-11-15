Свыше двух миллионов тонн отходов отправили на переработку в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье переработали более двух миллионов тонн отходов, из них создают контейнерные площадки, предметы быта, оборудование в помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в День вторичной переработки сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Сегодня выражаем слова благодарности всем сотрудникам отрасли — от водителей региональных операторов до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание хочется уделить неравнодушным общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые верят в свое дело, стремятся помочь окружающей среде и внести неоценимый вклад в развитие отрасли», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В регионе функционируют 11 универсальных комплексов по переработке отходов. Кроме того, здесь насчитывается семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков. Для жителей также создают инфраструктуру по раздельному сбору отходов и приему вторичных ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.