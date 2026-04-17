Сыроварня из Московской области завоевала сразу три награды на международном конкурсе Cheese Expo 2026

На площадке «Тимирязев Центр» в столице прошел международный конкурс Cheese Expo 2026 — яркое событие для всех ценителей и производителей сыра. В этом году выставка собрала впечатляющее разнообразие сырных шедевров: 262 образца от 42 производителей из 13 регионов России и Беларуси. Среди участников были представлены как крупные предприятия, так и небольшие ремесленные сыроварни — это позволило гостям мероприятия оценить весь спектр современных тенденций сыроделия.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, особого успеха добилась подмосковная сыроварня из муниципального округа Чехов: все три представленных образца получили высшие награды в своих категориях. Жюри высоко оценило изысканный «Бри со сливками» — он был признан лучшим мягким сыром с белой плесенью из коровьего молока. В категории голубых сыров победу одержал «Блу де фамиль»: этот продукт вошел в новую линейку предприятия, запущенную менее года назад, и сразу заявил о себе на профессиональном уровне. Третью золотую награду принес «Брик амбер де фамиль» — сыр с мытой корочкой, который представили в обновленной рецептуре как новинку сезона.

Успех сыроварни «Де фамиль», расположенной неподалеку от деревни Высоково, — результат целенаправленного развития производства. В 2019 году хозяйство получило грант на поддержку сыроделия в размере 35 млн руб. Эти средства пошли на создание модульного производства и закупку современного оборудования, что позволило вывести качество продукции на новый уровень. Параллельно развивается вторая площадка предприятия — она работает с 2014 года рядом с деревней Сергеево. Сегодня ассортимент сыроварни впечатляет разнообразием: здесь производят камамбер, бри, сан‑марселин, брик амбер и другие сорта, укрепляя репутацию российского ремесленного сыроделия как на федеральном, так и на международном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.