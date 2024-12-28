Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в ближайшие полгода не изменятся, сообщили в Комитете по ценам и тарифам Московской области. Повышение произойдет с 1 июля 2025 года.

Тарифы на ЖКУ повысятся по всей стране. Индексы изменения устанавливает Правительство России с учетом региональных особенностей. К примеру, самый низкий индекс в Амурской области — 8,6%.

В Подмосковье средний индекс составит в среднем 13,3%. Предельно допустимое отклонение составит 5%. В результате предельный индекс роста платы будет составлять 18,3%.

В основном на изменение тарифов влияют прогнозный рост цен на энергоносители: 21,3% на природный газ и 11,6% на электроэнергию.