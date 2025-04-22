Театрализованный конкурс на знание английского языка провели среди студентов Подольска

В Подольске в рамках городского фестиваля «Студенческая весна» прошел театрализованный конкурс на знание английского языка среди студентов. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Конкурс прошел на образовательной площадке № 2 Подольского колледжа им. А. В. Никулина. В нем участвовали шесть команд из образовательных учреждений округа.

Победу одержала образовательная площадка № 2 указанного колледжа. Второе место — у образовательной площадки № 4 того же учреждения. Третье — у колледжа «Знание» и Многопрофильного колледжа № 1.

Ранее в округе прошел квартирник для творческой молодежи.