Квартирник для творческой молодежи прошел в Подольске

В Подольске в ДК ЗИО прошел квартирник для творческой молодежи. В мероприятии приняли участие около 50 человек, сообщили в администрации округа.

Ребята в формате открытого микрофона играли на гитаре, пели песни, читали стихи собственного сочинения. Всего было представлено более 20 номеров.

К примеру, выступила музыкальная группа из села Андреевка. Также одна из жительниц представила танцевальный номер — либертанго.

В завершение мероприятия все участники исполнили композицию «Я бы хотела нарисовать мечту».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием.