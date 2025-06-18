В Пушкино проверят информацию о том, что жители одного из СНТ держат дома тигренка

Городская прокуратура Пушкино начала проверку информации о том, что в одном из СНТ округа жители держат в частном доме тигренка. Соответствующая видеозапись была опубликована в соцсетях, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Сообщается, что 10-месячный тигренок содержится на территории частного дома в СНТ в селе Царево. В доме проживают трое детей. В соцсетях отмечается, что над животным издеваются, в том числе подросток: обливают холодной водой и бьют лопатой.

В прокуратуре сообщили, что документов, разрешающих содержание дикого животного, у владельцев нет. Кроме того, добровольно отдать тигренка они отказались. В связи с этим работники городской прокуратуры вместе с сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям принимают меры для передачи животного в специализированную организацию.

Тигр — вид, который находится под угрозой исчезновения. Он включен в Красную книгу и охранные документы множества стран. Охота на него запрещена во всем мире.

Ранее сообщалось, что в Мытищах вынесли приговор живодеру, который привязал двух собак к автомобилю и протащил их по асфальту.