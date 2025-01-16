Трех браконьеров задержали в лесах Подмосковья за три дня

В лесах Подмосковья за три дня задержали троих браконьеров, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Нарушителей поймали в Сергиевом Посаде, Шатуре и Орехово-Зуево.

Первого браконьера задержали 14 января недалеко от деревни Митинская в Шатуре. В лесу был обнаружен автомобиль УАЗ «Патриот» с двумя тушами кабанов в багажнике. Разрешения на охоту у водителя машины не было.

Второй нарушитель убил лося в лесу вблизи деревни Заволенье в Орехово-Зуево. Его автомобиль «Нива» был остановлен 15 января. Разрешающие документы у мужчины отсутствовали.

В Сергиевом Посаде браконьера задержали 16 января — прямо во время незаконной охоты на лося. Мужчину привлекли к ответственности.

За незаконную охоту грозят штрафы в размере до 500 тыс. руб, обязательные и исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы сроком до двух лет.