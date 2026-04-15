Три медали завоевали подмосковные спортсмены на этапе Кубка России по сноуборд-кроссу

Соревновательный сезон в дисциплине «сноуборд‐кросс» завершился яркой победой подмосковных спортсменов на этапах Кубка России. Турнир, прошедший с 10 по 15 апреля 2026 года в Лабытнанги (ЯНАО), стал настоящим испытанием мастерства и выносливости. Сборная региона продемонстрировала впечатляющую подготовку, завоевав полный комплект наград — золото, серебро и бронзу, о чем сообщили в пресс‐службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Настоящим триумфатором среди мужчин стал Арсений Томин, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта. Его победа в дисциплине «сноуборд‐кросс» стала результатом отточенной техники, молниеносной реакции и стратегического подхода к прохождению сложной трассы.

Не менее впечатляющим стало выступление Анастасии Приваловой из областного Центра олимпийских видов спорта в Истре. В состязаниях среди женщин спортсменка проявила исключительную стойкость и тактическое мастерство. Заслуженное серебро стало достойным признанием ее многомесячных тренировок и спортивного таланта.

Бронзовый успех подмосковной команды был достигнут в смешанной дисциплине «сноуборд‐кросс‐группа». Данила Баранов (областной Центр олимпийских видов спорта, Истра) и Анастасия Привалова составили слаженный дуэт, где каждый дополнял другого. Их выступление запомнилось зрителям и судьям четкой координацией действий: спортсмены грамотно распределяли роли на трассе, поддерживали темп и вовремя приходили на помощь партнеру на сложных участках.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.