Тридцать жителей Подмосковья получили по тысяче рублей в рамках акции МосОблЕИРЦ

В МосОблЕИРЦ были подведены итоги акции «Привяжи клик — оплати вмиг» за месяц. Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, определились тридцать победителей.

Лидеров выбрали среди пользователей, которые при оплате ЖКУ привязали лицевые счета к СБП. Полный список этих номеров представлен здесь. Все победители получили по тысяче рублей на оплату ЖКУ.

Акция завершится в конце года. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно в личном кабинете МосОблЕИРЦ открыть раздел «Платежи» и оплатить коммунальные услуги через СБП. Затем нужно привязать свой лицевой счет к СБП.