Трое несовершеннолетних погибли из-за зацепинга в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала этого года на железной дороге в результате зацепинга погибли трое несовершеннолетних. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, случаи произошли на ж/д инфраструктуре в Люберцах, Реутове и Орехово-Зуево.

За последние три года число жертв зацепинга в регионе выросло. За период с 2022 года по 2024-й зафиксировали 31 смертельный случай, в том числе 19 случаев — в 2024 году.

В Подмосковье в целях снижения числа жертв зацепинга проводится профилактическая работа. Так, в школах и на объектах железнодорожной инфраструктуры организуют уроки безопасности, на станциях проводят рейды и дежурства.