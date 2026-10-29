Статистика КбшЖД: двухэтажным поездом до Москвы воспользовались 280 тысяч человек

Двухэтажный поезд «Ульяновск» перевез 280 тысяч человек

Общество

Фирменный двухэтажный поезд № 21/22 «Ульяновск», находящийся в ведении Куйбышевского филиала АО «ФПК», продемонстрировал рост ключевых операционных показателей. За девять месяцев текущего года состав перевез свыше 280 тысяч пассажиров, что на 8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Популярность ежедневного фирменного маршрута между Ульяновском и Москвой обусловлена удобным графиком движения, а также наличием современных двухэтажных купейных вагонов, вагонов СВ, вагона-бистро и специализированных купе для маломобильных граждан. Об этом сообщает новостное издание Улправда.

Пассажирский состав № 21/22 «Ульяновск» курсирует между областным центром и столицей на ежедневной основе, обеспечивая комфортное ночное сообщение. Поезд отправляется со станции Ульяновск-Центральный в 20:45 и прибывает на Казанский вокзал Москвы в 09:00 следующего утра. В обратном направлении из Москвы состав уходит в 18:08 и прибывает в Ульяновск в 08:30. По пути следования предусмотрены удобные промежуточные остановки на крупных железнодорожных узлах: Инза, Рузаевка и Рязань.

Высокий спрос на перевозки подкрепляется современным техническим оснащением поезда. В его состав входят комфортабельные двухэтажные вагоны купе и СВ, оборудованные системами климат-контроля и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагон-бистро с широким меню горячих блюд. Для инвалидов-колясочников и сопровождающих лиц предусмотрен специализированный вагон с увеличенными дверными проемами и подъемниками.

Кроме того, для повышения доступности поездок железнодорожники оптимизировали схему поезда: через день в состав включаются вагоны с местами для сидения. Это позволяет пассажирам выбирать наиболее бюджетный вариант поездки, что внесло свой вклад в общий 8-процентный рост пассажиропотока на ульяновском направлении.

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