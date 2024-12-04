Троих предпринимателей из Волоколамска задержали за похищение мужчины и вымогательство денег

В Подмосковье задержали троих предпринимателей из Волоколамска, которые похитили своего знакомого и вымогали у него деньги. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено пятого ноября. Злоумышленники, находясь у въезда в коттеджный поселок в Волоколамске, силой затащили своего знакомого в автомобиль и отвезли его в частный дом. Там мужчину удерживали в течение трех дней, требуя пять миллионов рублей. После этого потерпевшего отпустили, чтобы он собрал необходимую сумму. Тот сразу же обратился в правоохранительные органы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Похитителей задержали. Ими оказались трое местных жителей 1978, 1980 и 1983 годов рождения. Всех доставили в следственные органы. По данным ГСУ СК России по региону, всем троим предъявили обвинения.