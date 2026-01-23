Центр крови Подмосковья провел выездную донорскую акцию в Юридическом колледже столицы
Фото: [Московский областной центр крови]
Центр крови Московской области организовал провел выездную донорскую акцию в Юридическом колледже столицы. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Акция была приурочена ко Дню студента. В ней приняли участие свыше 150 ребят. В результате было собрано около 50 литров донорской крови.
