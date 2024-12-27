Центр по подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне открыли в Ивантеевке

Региональный центр по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открылся на базе молодежного центра «Точка притяжения» в Ивантеевке, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Работу аналогичных центров по всей стране и за рубежом запустило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Они станут единой площадкой для обучения волонтеров и организации памятных мероприятий.

«Наше региональное движение «Волонтеры Подмосковья» объединяет почти 140 организаций. Одно из важнейших направлений, конечно, — патриотика. Ответственные за него наши «Волонтеры Победы» — в Московской области их число достигает более 3 тысяч человек», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В центре «Точка притяжения» ребята участвуют в различных мероприятиях, патриотических акциях, а также организовывают мастер-классы, творческие вечера, встречи с интересными людьми.