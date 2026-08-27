Семейная ипотека, студия или Подмосковье: 5 способов купить жилье, если доход в Москве не дотягивает до ₽350 тыс.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Приобретение собственной квартиры в столице для многих остается недосягаемой целью. Аналитики рынка недвижимости подсчитали: для оформления ипотечного кредита на стандартную однокомнатную квартиру семье необходимо зарабатывать от ₽350 тыс. до ₽440 тыс. ежемесячно. О том, какова реальная стоимость жилья, размер ежемесячных выплат и кто может рассчитывать на одобрение банка, REGIONS побеседовала с риелтором подмосковного агентства Юлией Коченоговой.
Рыночные реалии: цена однушки в 2026 году
Согласно статистике, средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 36 кв. м в Москве сегодня составляет:
- на рынке новостроек — ₽17,7 млн;
- на вторичном рынке — ₽14 млн.
Разрыв между первичным и вторичным жильем достигает почти ₽4 млн. Однако у новостроек есть свои преимущества — застройщики нередко запускают специальные акции и предлагают гибкие условия. Вторичное жилье привлекает меньшим первоначальным взносом и возможностью заехать сразу после оформления сделки.
Доходные требования: сколько нужно зарабатывать
Расчеты показывают: для покупки однушки в ипотеку требуется серьезный финансовый ресурс. При средней ставке 18,7% годовых и первоначальном взносе 20% картина выглядит так:
Для новостройки (₽17,7 млн):
- первоначальный взнос — ₽3,54 млн;
- ежемесячный платеж на 30 лет — ₽222 тыс.;
- минимальный доход для одобрения — от ₽440 тыс. в месяц.
Для вторичного жилья (₽14 млн):
- первоначальный взнос — ₽2,8 млн;
- ежемесячный платеж — ₽175 тыс.;
- необходимый доход — от ₽350 тыс. в месяц.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
«Ипотека в 2026 году — это серьезная нагрузка. Даже при высоком доходе платеж может съедать половину бюджета. Важно оценивать не только возможность одобрения, но и свою реальную платежеспособность», — говорит Юлия Коченогова.
Альтернативные сценарии: когда доход ниже требуемого
Если ваши доходы не достигают указанных планок, отчаиваться рано. Эксперты советуют рассмотреть несколько вариантов:
- выбрать квартиру меньшего метража — студию или компактную однушку от 25 кв. м;
- обратить внимание на ближайшие города Подмосковья — там стоимость квадратного метра существенно ниже;
- проверить возможность участия в льготных программах — семейная ипотека или «Молодая семья» могут снизить ставку;
- увеличить первоначальный взнос — это напрямую уменьшит размер ежемесячного платежа;
- выбрать более длительный срок кредитования или рассмотреть продукты с плавающей ставкой.
Невидимые траты: что еще ложится на плечи заемщика
Главный принцип будущего владельца недвижимости — трезвый расчет. Кроме самого ипотечного платежа, в расходную часть необходимо включить страховку, коммунальные счета и затраты на текущий ремонт. Финансовые консультанты рекомендуют закладывать в бюджет дополнительные 20–30% сверх ежемесячного взноса, чтобы покрыть эти неизбежные статьи расходов. Иначе долгожданная покупка может превратиться в источник постоянного стресса. Планируйте с запасом, и тогда ипотека станет инструментом достижения цели, а не бременем на десятилетия.
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