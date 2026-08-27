В Электростальскую больницу закупили новый ортопедический операционный стол

В травматологическое отделение Электростальской больницы поставили новый многофункциональный операционный стол ASSO (Италия) с цифровым управлением, технику закупили в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В нашем распоряжении появился мобильный многофункциональный ортопедический операционный стол с цифровым управлением в комплектации с набором элементов для проведения сложных ортопедических операций», — рассказал исполняющий обязанности заведующего отделением Рустем Зиганшин.

Он позволит проводить сложные хирургические операции на костях и суставах, его оснастили дистанционным управлением. Врачи смогут выполнять, например, ортопедические и артроскопические операции на коленном и плечевом суставах.

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