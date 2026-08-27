Пятна на теле после примерки: опасные инфекции передаются через одежду

Купить винтажную вещь в секонд-хенде, примерить платье в магазине или получить одежду из маркетплейса, которую до этого кто-то возвращал, — обычная часть современной жизни. Но вместе с такой вещью можно получить грибок или даже паразитов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

По словам терапевта, большинство инфекций через одежду не передается, но при примерке вещей, которые соприкасаются с кожей, например, нижнего белья, купальников, спортивной одежды, брюк, можно заразиться грибковой инфекцией и чесоткой.

«Через загрязненные вещи могут передаваться дерматофиты — грибки, вызывающие стригущий лишай, грибковые поражения кожи и некоторые виды поражения ногтей. Она может долго протекать бессимптомно, а потом появляется зуд, шелушение, красноватые пятна, иногда характерные кольцевидные высыпания. Поэтому одежду, которая была в употреблении, лучше не надевать сразу на голое тело», — пояснил Тарасов.

Гораздо реже можно заразиться чесоткой. Она вызывается микроскопическим клещом. По словам врача, чесотка передается при продолжительном контакте с зараженным человеком, однако заражение через одежду, полотенца или постельное белье тоже возможно.

«После обычной примерки в магазине риск заразиться чесоткой маленький. Клещ не приспособлен к долгой жизни вне человеческой кожи, но если после покупки вещи появился ночной зуд, особенно в промежутках между пальцами, на запястьях, локтях, подмышках, животе, лучше сразу показаться врачу, а не мазаться всем подряд», — уточнил Тарасов.

От чужой одежды теоретически можно получить и вшей, но многое зависит от того, о каких именно вшах идет речь. Головные вши распространяются при контакте волос и головы, поэтому через обычную примерку платья или куртки заразиться почти невозможно. А вот платяные вши связаны именно с одеждой и могут передаваться через вещи.

Что касается ВИЧ, гепатита и других серьезных вирусных инфекций, то для них необходимы совершенно другие пути передачи, поэтому даже через ношенную одежду заражение невозможно.

«Купили вещь — постирали перед первой ноской. В секонд-хенде необязательно продаются только зараженные ношенные вещи, которые дома нужно обрабатывать спиртом и разной химией. Просто мы не знаем ее историю и не знаем, кто ее носил. Поэтому достаточно постирать вещь, хорошо высушить и только после этого надевать. Особенно важно, если вещь плотно прилегает к телу», — рассказал врач.

Если говорить о маркетплейсах, и покупка пришла в упаковке, достаточно обычной стирки перед первой ноской. Особенно это касается белья, пижам, купальников и спортивной одежды.

«Если после примерки появился зуд, это еще не означает, что человек что-то подхватил. У многих инфекций есть инкубационный период, а раздражение кожи может быть связано с тканью, косметикой, порошком или обычным трением», — подытожил он.

Ранее эксперт рассказал, что обычная привычка выдавливать прыщи может обернуться не только новым воспалением и шрамом, но и даже инфекцией мозга.