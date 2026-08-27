Жители Подмосковья подали почти 15 тыс. заявок на компенсацию оплаты детского сада

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 14 тыс. заявлений на получение компенсации за оплату детского сада, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку нужно подавать один раз при записи ребенка в детский сад, далее выплата продлевается автоматически. Компенсация доступна для родителей или законных представителей, чьи дети посещают региональный сад, если они оплатили услуги по присмотру и уходу за ними. Выплата назначается в соответствии с критериями нуждаемости.

При подаче заявления умный сервис автоматически заполнит данные о ребенке из личного кабинета портала госуслуг (при наличии таких данных).

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