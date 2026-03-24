ЦППК за год перевезла более 284 млн пассажиров в Подмосковье

ЦППК по итогам 2025 года перевезла 617 млн пассажиров, в том числе 284,6 млн — в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

Самыми популярными среди пассажиров направлениями в 2025 году стали Ярославское, Казанское и Горьковское. Самый высокий рост пассажиропотока был отмечен на Киевском направлении — 16%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В этом году современные разноуровневые переходы возводятся в двух округах.