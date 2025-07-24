Турнир по настольному теннису среди представителей старшего поколения прошел в Подольске
Долголеты Подольска приняли участие в турнире по настольному теннису
Фото: [t.me/podolskadm]
В спортшколе «Космос» в Подольске прошел первый этап турнира по настольному теннису среди представителей старшего поколения. В нем приняли участие 14 представителей местного клуба проекта «Активное долголетие».
Соревнования прошли по круговой системе: каждый участник сыграл с каждым. В результате среди мужчин победу одержал Андрей Банзин. Победительницей среди женщин стала Марина Азиатцева.
В октябре в Подольске пройдет областной этап соревнований. Банзин и Азиатцева будут представлять свой городской округ.
Участники турнира регулярно занимаются настольным теннисом в рамках проекта «Активное долголетие». Тренировки проводятся два раза в неделю в спортшколе «Космос» и в спортклубе «Корсар-спорт».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал развивать программы проекта «Активное долголетие».