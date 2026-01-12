Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет ветеранам специальной военной операции понять, что успех публичного управления в России кроется в системном подходе, основанном на прозрачности. Об этом заявил участник проекта Алексей Потапенок.

По его словам, в рамках программы он осознал, что эффективное государственное управление строится не на случайных успехах, а на четких принципах. Среди них — открытость работы органов власти, диалог с населением и соблюдение справедливости.

«Перемены подтолкнули меня к более активному участию в инициативах по практическому внедрению целей и задач, стоящих перед властью, к развитию личных навыков и к более глубокому изучению механизмов гражданского контроля и взаимодействия с властью», — рассказал участник обучения.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.