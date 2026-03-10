Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о проекте

Участники специальной военной операции, которые проходят обучение в рамках программы «Герои Подмосковья», отмечают, что проект является продолжением службы. Об этом заявил участник программы Антон Киселенко.

«Это можно рассматривать как переход или, скажем так, возможность перехода от одной государственной службы в другую структуру. Мы не выделяем, какая из них важнее, какая менее важна. Необходимы все виды службы», — отметил он.

По его словам, для некоторых военных программа стала переходом, для других — чем-то новым в плане полученных знаний.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

