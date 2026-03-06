Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о советах наставника

В программе «Герои Подмосковья» у всех участников специальной военной операции своя специфика работы, однако, их наставники всегда дают советы — принимать взвешенные решения, обращать внимание на детали. Об этом заявил старший лейтенант, участник проекта Денис Жуковский.

Он уточнил, что занимается гидротехническими сооружениями, а также принимает участие в создании их информационной модели. По его словам, наставник всего призывает его перепроверять информацию.

«Когда начинаешь взаимодействовать с другими служащими, запрашивать данные, выезжать на объекты, совместно осматривать сооружения, понимаешь, насколько это важно», — отметил Жуковский.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.