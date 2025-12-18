Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об идее проекта
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Идея программы «Герои Подмосковья» заключается в привлечении ветеранов специальной военной операции в управление округами и муниципалитетами, поскольку они разворачивают свой опыт на благо общества. Об этом заявил участник программы, ветеран спецоперации, старший лейтенант Александр Бронников.
«В любом случае это люди, прошедшие достаточно сложную школу и управлявшие людьми в ситуациях, когда добиться выполнения задач крайне тяжело. Тем ценнее тот управленческий опыт, который формируется в таких условиях», — сказал Бронников.
По его словам, военные получают уникальный опыт руководства.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.