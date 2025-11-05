Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

Обучение в рамках программы «Герои Подмосковья» поможет ветеранам и участникам специальной военной операции повысить квалификацию и получить необходимый опыт для работы в органах государственной и муниципальной власти. Об этом рассказал участник программы, младший сержант, член ассоциации ветеранов городского округа Котельники Алексей Калугин.

«Я считаю, что если возможность принять участие выпала, ее нужно обязательно использовать в связи с тем, что есть поручение президента России [Владимира Путина] о том, что в органы власти нужно подтягивать ребят, которые уже, можно сказать, многое сделали для страны и будут дальше трудиться на ее благо», — сказал Калугин.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.