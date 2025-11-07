Участник СВО рассказал об обучении по программе «Герои Подмосковья»

Обучение по региональной программе «Герои Подмосковья» превзошло все ожидания, поскольку оно организовано на высшем уровне. Об этом рассказал финалист программы «Время Героев», участник специальной военной операции, помощник Начальника разведки полка 1430 гвардейского мотострелкового полка Артем Чурилов.

«С самого первого дня удивила вовлеченность тех, кто организовывал все мероприятия. Организация на высшем уровне. Удивило количество спикеров: представители Госдумы, Мособлдумы, вице-губернаторы, министры. После этого сразу стало понятно, что уровень программы действительно высокий, что это не просто обучение «для галочки», — рассказал Чурилов.

По его словам, занятия в рамках проекта проводятся в формате личного разговора о будущем, а не формальной лекции.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.