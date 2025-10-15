Участники Движения Первых в Подольске пообщались с Евгением Патрушевым

В Подольске прошел второй день муниципального слета первичных отделений Движения Первых. Мероприятие провели на базе детско-юношеского оздоровительного центре «Родина».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался с активистами областного отделения Российского движения детей и молодежи.

В рамках второго дня слета в Подольске состоялся образовательный блок «Диалог на равных». Ребята пообщались с первым зампредом муниципального Совета депутатов Евгением Патрушевым. Он рассказал о своем жизненном пути, работе в администрации и ответил на вопросы.

В дальнейшем участников ждут мастер-классы, творческие мероприятия и конкурсы.

