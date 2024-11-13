Участники форума «МЫ — РОССИЯ» встретились с Александром Дугиным, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области. В мероприятии приняли участие три с половиной сотни человек.

«Ребята смогли пообщаться со спикером, у которого брал интервью Такер Карлсон, а ведь кроме него из наших соотечественников журналист брал интервью только у президента Владимира Путина и Павла Дурова», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Дугин — консервативный философ, политолог и социолог, основоположник доктрины неоевразийства. Он известен идеей создания евразийской сверхдержавы, в которой Россия объединит под своим началом другие народы и будет противостоять англо-саксонскому миру.

В рамках форума Дугин прочитал лекцию, затронув серьезные вопросы геополитики и философии, рассказал о концепции дуализма цивилизаций Суши и Моря. Цивилизация Моря стремится к освоению береговых зон, развивает капитализм. Цивилизация Суши простирается вглубь континента, развивает империю и имеет консервативно-традиционалистские ценности.

Во второй части встречи Дугин пообщался с участниками форума. Ребят из новых субъектов России особенно интересовала тема СВО. Также обсудили тему итогов выборов в США.

«Новый президент США будет помогать каким-то евразийским процессам или даже на них смотреть нейтрально, но, следуя, прежде всего, как я считаю, американским интересам. Но, тем не менее, в любом случае, враг врагу рознь, вот рациональный враг, который знает свои собственные интересы, это враг, может быть и опасный, и серьезный, но он умственно полноценный», — отметил Дугин.

Встреча длилась больше двух часов и завершилась бурными аплодисментами и словами искренней благодарности.