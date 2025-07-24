Участники проекта «Активное долголетие» из Подольска совершили культурно-спортивный поход в столицу. В мероприятии приняли участие около 70 человек.

Пенсионеры отправились на прогулку на теплоходе от причала в Коломенском и сошли в парке «Зарядье». Там они прогулялись по Красной площади и дошли до сада «Эрмитаж».

«Каждое лето наш тренер Владимир Васильев устраивает для нас такой своеобразный поход. Многие берут с собой внуков», - рассказала одна из участниц клуба Наталья Спорыхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития проекта «Активное долголетие» в регионе.