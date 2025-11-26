Участники программы «Активное долголетие» из Коломны познакомились с историей Подольска

В Подольске в музее-заповеднике «Подолье» состоялась экскурсия для активистов проекта «Активное долголетие» из Коломны. Гостям рассказали о купеческих династиях.

Экскурсовод Людмила Исаева рассказала коломенским пенсионерам о влиятельных купеческих династиях, внесших значительный вклад в развитие Подольска. Особое внимание было уделено семьям Толкушевых, Аллилуевых, Молчановых и Щекиных.

Также гостям рассказали о подвигах жителей Подольска в период Гражданской и Великой Отечественной войн.

В усадьбе учительницы В. П. Кедровой пенсионеры узнали о жизни семьи Ульяновых в Подольске и о посещении города Владимиром Лениным.

Завершилось мероприятие прогулкой по территории заповедника и фотосессией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта «Активное долголетие».